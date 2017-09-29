Volkswagen потратит еще 2,5 млрд евро из-за «дизельгейта»

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Берлин, 29 сентября. Немецкая компания Volkswagen приняла решение в третьем квартале 2017 года увеличить на 2,5 миллиарда евро расходы на ликвидацию последствий «дизельгейта». Об этом сообщили представители автомобильного концерна.

«Причиной служит увеличение отчислений, связанных с программой выкупа и модернизации автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями TDI, которая является частью урегулирования ситуации в Северной Америке» — указано в заявлении.

В результате совокупные затраты автоконцерна, связанные с громким скандалом, выросли до 25,1 миллиарда евро.

Ранее стало известно о том, что экс-инженера Volkswagen Джеймса Ляна приговорили к трем годам и четырем месяцем лишения свободы из-за «дизельного скандала».