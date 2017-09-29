Новости Украины: военные летчики погибли при крушении, Максакова уехала, Гнойного ждут в Киеве

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Новости Украины, 29 сентября. В Хмельницкой области разбился самолет ВВС Украины, пилоты погибли. Мария Максакова уехала из Киева и радует поклонников фотографиями и видеозаписями из Италии. Рэпер Гнойный может не попасть на Украину из-за гастролей в Крыму.

На Украине разбился военный самолет, пилоты погибли

Военный самолет Л-39 разбился в Хмельницкой области Украины, при крушении погибли оба пилота. Об этом сообщил начальник пресс-службы командования воздушных сил ВСУ Роман Юрчило.

По словам представителя ВВС ВСУ, связь с пилотами, выполнявшими учебно-тренировочный полет на Л-39, была потеряна в 12.20 по местному времени. Позже упавшая машина и погибшие летчики были обнаружен в районе города Староконстантинов, откуда самолет ранее вылетел.

На месте катастрофы работают правоохранительные органы Украины, сообщили в ВСУ.

Максакова покинула Украину

Оперная певица Мария Максакова, которая ранее сбежала из России вслед за мужем (убитым в Киеве экс-депутатом Денисом Вороненковым), уехала с Украины. Впрочем, по словам самой Максаковой, ее отъезд из Киева не имеет политической подоплеки — она отправилась на гастроли в итальянский город Портофино. Об этом Максакова сообщила на своей странице в Facebook.

Оперная дива опубликовала видеозаписи и фотографии, на которых она выступает на концерте под открытым небом в Италии. Фанаты певицы в восторге как от ее выступления, так и от нарядов — Максакова действительно чудо как хороша — в эффектной короткой стрижке и в прелестном синем декольтированном платье. Да и голос у Максаковой удивительный, отмечают даже ее недоброжелатели.

Гнойный на пути в Киев может «споткнуться» о Крым

Рэпер Гнойный, который недавно прогремел своим баттлом с Oxxxymiron, намерен дать концерт на Украине. Вся загвоздка в том, что Гнойный ранее выступал в Крыму, а также как-то раз нелестно отозвался об украинцах, что, по мнению блогеров, может оказаться препятствием для гастролей рэпера в Киеве.

Анонс выступления Гнойного в Киеве, намеченного на 24 декабря, появился в соцсети «ВКонтакте». Билеты предлагаются по 230 гривен (506 рублей).

При этом в Киеве рэпер будет выступать под псевдонимом Слава КПСС.

Впрочем, многие сомневаются, что Гнойный (он же Слава КПСС) доедет до Украины, поскольку ранее исполнитель посетил с гастролями Крым, а также как-то сгоряча назвал украинцев «несуществующей нацией».

Вообще-то у Гнойного есть «человеческое» имя. Вот что сообщает о нем «Википедия»:

«Вячеслав Карелин (настоящее имя — Вячеслав Машнов) — российский хип-хоп-исполнитель, участник рэп-баттлов. Известен под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька и другими».

Новые торговые преференции ЕС для Украины

Первого октября для Украины начнут действовать новые временные торговые преференции Евросоюза. Эти меры будут введены в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

В ЕС не скрывают, что дают поблажки Украине в связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся в этой стране.

«С 1 октября некоторые украинские сельскохозяйственные и промышленные товары будут экспортироваться на рынок ЕС беспошлинно», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Новые преференции будут действовать в течение трех лет. Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в ЕС ряда сельхозпродуктов — кукурузы, ячменя, пшеницы, овса и других товаров.

Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, ввозимых в Евросоюз с Украины. Чтобы не только получить, но и сохранить эти поблажки, Украина должна следовать принципам Евросоюза, которые включают в себя уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод, а также продолжение борьбы с коррупцией.