Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Экономика
Mercedes-Benz отзывает в России 85 машины из-за проблем с безопасностью
Украина
Новости Украины: военные летчики погибли при крушении, Максакова уехала, Гнойного ждут в Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новости Украины: военные летчики погибли при крушении, Максакова уехала, Гнойного ждут в Киеве

    18:28  29 Сентября 2017
    133

    Новости Украины: военные летчики погибли при крушении, Максакова уехала, Гнойного ждут в Киеве

    Новости Украины, 29 сентября. В Хмельницкой области разбился самолет ВВС Украины, пилоты погибли. Мария Максакова уехала из Киева и радует поклонников фотографиями и видеозаписями из Италии. Рэпер Гнойный может не попасть на Украину из-за гастролей в Крыму.

    На Украине разбился военный самолет, пилоты погибли

    Военный самолет Л-39 разбился в Хмельницкой области Украины, при крушении погибли оба пилота. Об этом сообщил начальник пресс-службы командования воздушных сил ВСУ Роман Юрчило.

    По словам представителя ВВС ВСУ, связь с пилотами, выполнявшими учебно-тренировочный полет на Л-39, была потеряна в 12.20 по местному времени. Позже упавшая машина и погибшие летчики были обнаружен в районе города Староконстантинов, откуда самолет ранее вылетел.

    На месте катастрофы работают правоохранительные органы Украины, сообщили в ВСУ.

    Новости Украины: военные летчики погибли при крушении, Максакова уехала, Гнойного ждут в Киеве

    Максакова покинула Украину

    Оперная певица Мария Максакова, которая ранее сбежала из России вслед за мужем (убитым в Киеве экс-депутатом Денисом Вороненковым), уехала с Украины. Впрочем, по словам самой Максаковой, ее отъезд из Киева не имеет политической подоплеки — она отправилась на гастроли в итальянский город Портофино. Об этом Максакова сообщила на своей странице в Facebook.

    Оперная дива опубликовала видеозаписи и фотографии, на которых она выступает на концерте под открытым небом в Италии. Фанаты певицы в восторге как от ее выступления, так и от нарядов — Максакова действительно чудо как хороша — в эффектной короткой стрижке и в прелестном синем декольтированном платье. Да и голос у Максаковой удивительный, отмечают даже ее недоброжелатели.

    Гнойный на пути в Киев может «споткнуться» о Крым

    Рэпер Гнойный, который недавно прогремел своим баттлом с Oxxxymiron, намерен дать концерт на Украине. Вся загвоздка в том, что Гнойный ранее выступал в Крыму, а также как-то раз нелестно отозвался об украинцах, что, по мнению блогеров, может оказаться препятствием для гастролей рэпера в Киеве.

    Новости Украины: военные летчики погибли при крушении, Максакова уехала, Гнойного ждут в Киеве

    Анонс выступления Гнойного в Киеве, намеченного на 24 декабря, появился в соцсети «ВКонтакте». Билеты предлагаются по 230 гривен (506 рублей).

    При этом в Киеве рэпер будет выступать под псевдонимом Слава КПСС.

    Впрочем, многие сомневаются, что Гнойный (он же Слава КПСС) доедет до Украины, поскольку ранее исполнитель посетил с гастролями Крым, а также как-то сгоряча назвал украинцев «несуществующей нацией».

    Вообще-то у Гнойного есть «человеческое» имя. Вот что сообщает о нем «Википедия»:

    «Вячеслав Карелин (настоящее имя — Вячеслав Машнов) — российский хип-хоп-исполнитель, участник рэп-баттлов. Известен под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька и другими».

    Новые торговые преференции ЕС для Украины

    Первого октября для Украины начнут действовать новые временные торговые преференции Евросоюза. Эти меры будут введены в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

    В ЕС не скрывают, что дают поблажки Украине в связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся в этой стране.

    «С 1 октября некоторые украинские сельскохозяйственные и промышленные товары будут экспортироваться на рынок ЕС беспошлинно», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Новые преференции будут действовать в течение трех лет. Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в ЕС ряда сельхозпродуктов — кукурузы, ячменя, пшеницы, овса и других товаров.

    Новости Украины: военные летчики погибли при крушении, Максакова уехала, Гнойного ждут в Киеве

    Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, ввозимых в Евросоюз с Украины. Чтобы не только получить, но и сохранить эти поблажки, Украина должна следовать принципам Евросоюза, которые включают в себя уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод, а также продолжение борьбы с коррупцией.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #ес #крушение #максакова #гнойный
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105189

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29604

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43475

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24088

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9157
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        18:31   29 Сентября 2017
        143
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        1181
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        867
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1947