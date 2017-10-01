Война нового типа: Сирия как арена «гибридного» столкновения держав

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Военный разгром «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) вновь ставит на повестку дня вопрос иностранного военного присутствия в Сирии, которое до сих пор осуществлялось под знаменем «борьбы с мировым терроризмом». Столь же опасным являются и непрямые действия иностранных агентов в Сирии, которые ведутся руками различных «прокси», по сути находящихся под прямым управлением из-за рубежа.

Так, в настоящий момент сирийская армия при активной поддержке ВКС РФ штурмует один из последних форпостов ИГ1 — город Дейр эз-Зор. В то же время с востока к городу подошли формирования курдов, которых поддерживают США. Сами же террористы ИГИЛ1 явно поддерживаются кем-то из западных стран.

Пойдут ли США на открытое столкновение своих «прокси» с сирийскими войсками и ВКС России?

Войны нового века

Войны XXI века уже привнесли в политику и военное дело новый подход к ведению боевых действий, который был нехарактерен для войн XIX или XX века, ход и принципы которых наглядно изучаются в школе и профильных вузах.

Основное отличие «войн нового типа», которые сегодня ведутся во многих горячих точках Земли, состоит в том, что практически все они являются «гибридными». Они сочетают регулярные (или так называемые «симметричные») боевые действия и «асимметричную», или скрытую, войну, в которой используются диверсии, кибератаки, военная пропаганда и дезинформация и, наконец, широкая поддержка повстанцев, партизан, а то и открытых террористов на территории противника.

Войны XXI века в этом отношении разительно непохожи на конфликты минувших веков. Во-первых, асимметричная компонента в современных войнах стала иметь гораздо более выраженный, часто решающий характер. Во-вторых, к сожалению, во многих из этих войн партизаны и повстанцы потеряли свой национально-ориентированный характер, став не более чем марионетками в руках внешних кукловодов гибридных столкновений. Именно в силу такой особенности современной асимметричной компоненты гибридных войн нынешних псевдо-партизан и «ручных» повстанцев именуют «прокси», подчеркивая их зависимый характер от своих патронов и покровителей.

Современная гибридная война и ее методы — это вариант выхода настоящих зачинщиков столкновения из стратегической ловушки длительной войны. Длительная война, ведущаяся даже мощным и богатым государством, сопряжена с массой военных и невоенных издержек. Гигантский военный бюджет, потери среди собственной армии, международное осуждение агрессии и оккупации, военная усталость и «вьетнамский синдром» — вот неполный список тех проблем, которые возникают в тот момент, когда «маленькая победоносная война» внезапно превращается в затяжной кровопролитный конфликт.

Как показала практика, от проклятия долгой и бесцельной войны не застрахованы даже сверхдержавы — поражения США во Вьетнаме, уход СССР из Афганистана, как минимум спорные результаты современных США в Афганистане и Ираке — таков краткий перечень военных неудач сверхдержав, когда они были если не разбиты, то уж точно не достигли своих целей в гибридных конфликтах, в которые они попали.

По сути дела, если даже более слабая воюющая сторона смогла использовать асимметричный ответ на военные действия противника, то такое нападение и метод ведения войны позволяют растягивать враждебные действия на длительное время, испытывая стратегическое терпение противника. И, как показывает практика, обычно время играет в пользу стороны, использующей методы гибридной войны, — стратегически «симметрично» играющий противник в долгой гибридной войне проигрывает.

Сирийские «прокси»

Возвращаясь к Сирии, стоит сказать, что война 2011–17 годов стала уже по-настоящему гибридной войной «нового типа», в которой впервые асимметричные элементы играют решающую роль. Ее уже называют «войной прокси» — настолько весомую роль играют в ней ведомые силы. В силу того, что на территории Сирии столкнулись интересы просто невероятного числа внешних игроков — США, Израиля, Турции, Ирана и монархий Персидского залива, — картинка сирийских прокси на седьмом году конфликта поражает своей пестротой и разнообразием.

Практически каждый из внешних участников сирийского гражданского конфликта на сегодняшний день обзавелся своими прокси. При попытке анализа и учета различных «свободных армий» или «фронтов освобождения чего-либо от кого-то» основным вопросом является не то, какой политической позиции они придерживаются и что декларируют, а то, откуда та или иная группировка получает финансирование, оружие, разведданные, а иногда и авиационную поддержку.

Во-вторых, сирийский конфликт, пожалуй, является одним из первых в человеческой истории, в рамках которого один из прокси, уже упомянутое «Исламское государство», смог добиться квазигосударственной субъектности, чем немало напугал своих кукловодов. Более того, звериные методы ведения войны со стороны ИГ заставили его покровителей буквально наперегонки открещиваться от собственных заявлений и уничтожать документы о своих связях с ИГ — настолько вопиющими оказались сюжеты «борьбы за свободу Сирии и Ирака», которые «Исламское государство» начало транслировать на весь мир.

Ну и, в-третьих, за исключением «Исламского государства» и «Джебхат-ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в РФ), также запятнавшей себя прямой связью с сетью «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), практически все сирийские прокси используются иностранными державами для легитимации своего военного присутствия на территории Сирии. Для Турции это территория, захваченная во время военной операции «Щит Евфрата»; для Израиля — южная провинция Даръа; для монархий Персидского залива — джихадистский Идлиб; для США — территория компактного проживания курдского меньшинства в Сирии, в последнее время значительно расширенная на юг.

При этом, конечно же, никакой реально признанной международной легитимации все эти территориальные захваты не имеют: ни один из документов ООН или международного сообщества не признает ни «Исламское государство», ни курдскую «независимость», ни, тем более, фактический захват бандами боевиков-прокси провинций Даръа и Идлиб.

Конец войны станет концом «прокси»?

Единственной воюющей стороной, которая обладает всеми государственными признаками, в сирийской войне продолжает оставаться центральное правительство в Дамаске, активно поддержанное Минобороны России и Генштабом. Естественно, что отдельного внимания заслуживает вклад ВКС РФ в антитеррористическую борьбу международного масштаба. Именно Башар Асад демократическим путем уполномочен гражданами Сирии принимать на территории Сирии любые иностранные военные формирования.

Понятным образом, ни турецким войскам в Аль-Бабе, ни американским спецназовцам в курдской Рожаве, ни катарским, израильским или саудовским прокси в Даръа или в Идлибе никто таких разрешений не выдавал. Все эти вооруженные подразделения — а то и открыто грабящие население банды — находятся на территории Сирии без каких-либо прав, за исключением права грубой силы. В силу этого конец гражданской войны в Сирии, который становится весьма вероятным после военного разгрома «Исламского государства», снова поставит вопрос сирийского суверенитета над Идлибом, Даръа и над всем севером Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.