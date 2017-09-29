Ракка: спецназ США замечен на присяге новобранцев «умеренной» оппозиции

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Ракка, 29 сентября. В Сети опубликовано видео, подтверждающее присутствие американских спецназовцев в тренировочном лагере сирийской «умеренной» оппозиции.

Видеозапись была сделана во время принятия присяги и торжественных мероприятий в честь окончания обучения новой партии бойцов оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF) в районе Санадид провинции Ракка. На торжествах присутствуют военнослужащие подразделений специального назначения ВС США.

Ранее сообщалось, что американский спецназ в провинции Дейр эз-Зор действует совместно с «Сирийскими демократическими силами» и обеспечивает курдам безопасное продвижение по территориям боевиков для захвата газовых и нефтяных месторождений.