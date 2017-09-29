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Весь мир
Дейр эз-Зор: около 500 боевиков ИГ присоединились к курдскому ополчению
Весь мир
Ракка: спецназ США замечен на присяге новобранцев «умеренной» оппозиции
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    Ракка: спецназ США замечен на присяге новобранцев «умеренной» оппозиции

    17:22  29 Сентября 2017
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    Ракка: спецназ США замечен на присяге новобранцев «умеренной» оппозицииРакка, 29 сентября. В Сети опубликовано видео, подтверждающее присутствие американских спецназовцев в тренировочном лагере сирийской «умеренной» оппозиции.

    Видеозапись была сделана во время принятия присяги и торжественных мероприятий в честь окончания обучения новой партии бойцов оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF) в районе Санадид провинции Ракка. На торжествах присутствуют военнослужащие подразделений специального назначения ВС США.

    Ранее сообщалось, что американский спецназ в провинции Дейр эз-Зор действует совместно с «Сирийскими демократическими силами» и обеспечивает курдам безопасное продвижение по территориям боевиков для захвата газовых и нефтяных месторождений.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #курды #ракка
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