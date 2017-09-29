Ракка: спецназ США замечен на присяге новобранцев «умеренной» оппозиции
Ракка, 29 сентября. В Сети опубликовано видео, подтверждающее присутствие американских спецназовцев в тренировочном лагере сирийской «умеренной» оппозиции.
Видеозапись была сделана во время принятия присяги и торжественных мероприятий в честь окончания обучения новой партии бойцов оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF) в районе Санадид провинции Ракка. На торжествах присутствуют военнослужащие подразделений специального назначения ВС США.
Ранее сообщалось, что американский спецназ в провинции Дейр эз-Зор действует совместно с «Сирийскими демократическими силами» и обеспечивает курдам безопасное продвижение по территориям боевиков для захвата газовых и нефтяных месторождений.
U.S SOF spotted during graduation of new batch of Sanadid (SDF) fighters from training camp. pic.twitter.com/8q8kbf3B6d— Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) September 29, 2017