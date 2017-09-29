Тимошенко пробежала 12 километров, поспорив на две бутылки вина

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Киев, 29 сентября. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на спор за две бутылки вина пробежала дистанцию в 12 километров, ее напарником по бегу был вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат.

Вице-президент украинской Федерации триатлона Андрей Онистрат обратил внимание на то, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко находится в хорошей физической форме. Украинский политик пробежала дистанцию в 12 километров за час двадцать минут. По словам Онистрата, Тимошенко могла бы пробежать марафон, то есть преодолеть 42 километра за четыре часа и тридцать минут.

«Это не быстро, но точно пробежала бы. Потому что то, что я увидел — пульс ниже 150, — свидетельствует о том, что человек каждый день находится в тренинге”, — прокомментировал он.

Вице-президент также добавил, что сердце Тимошенко «большое и тренированное». Он признался, что не знает ни одного украинского политика, способного пробежать марафон.

«Я ее подготовлю, она пробежит марафон и потом станет президентом», — сказал Онистрат.

Он также заметил, что между ним и депутатом было пари на бутылку вина. Но поскольку Тимошенко пробежала больше, она потребовала от Онистрата две бутылки.