Экс-игрок «Локомотива» Арифуллин скончался в возрасте 46-ти лет
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Москва, 29 сентября. Бывший игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Арифуллин скончался в возрасте 46 лет. Руководство клуба выразило глубокие соболезнования в связи с преждевременным уходом спортсмена, назвав его жизнерадостным и преданным человеком.
«Арифуллин провел за нашу команду 287 матчей, также в его активе одна игра за сборную России. В нашей памяти Алексей Саярович навсегда останется жизнерадостным и преданным команде человеком. ФК «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Алексея Саяровича», — говорится в сообщении.
Отметим, что похороны Арифуллина состоятся в субботу в 9.30 на Митинском кладбище Москвы.