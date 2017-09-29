За Путина готовы проголосовать 67% россиян

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Москва, 29 сентября. Более двух третей россиян отдали бы свой голос за президента РФ Владимира Путина, если бы выборы главы государства прошли в ближайшие выходные. В топ-3 политиков, за которых готовы проголосовать избиратели, также вошли Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Общественное мнение».

По словам социологов, 67% россиян отдали бы голос за Путина, если бы выборы президента прошли в это воскресенье. Напомним, что в начале 2016 года за Путина «проголосовали» 71% избирателей, в конце прошлого года число составило 64%.

На втором и третьем местах расположились лидеры КПРФ и ЛДПР. При этом за Жириновского отдали голос 7% человек, а за Зюганова — 4%. И только 8% россиян заявили, что не пошли бы на выборы.

Опрос «ФОМнибус» проходил 23-24 сентября в 73 субъектах России, передает РИА Новости.