«Джебхат ан-Нусра» потеряла еще одну из своих фракций в Сирии

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Хама, 29 сентября. Одна из самых крупных фракций отделилась от альянса «Джебхат ан-Нусра»1 в центральной Сирии.

Боевики группировки «Лива Шухада аль-Джаб» заявили о своем отделении от террористического альянса «Джебхат ан-Нусра» (запрещен в России). Лидеры формирования опубликовали заявление, подтверждающее выход группировки из рядов террористической организации.

«Лива Шухада аль-Джаб» действовала в северной части провинции Хама. Военные эксперты связывают этот шаг с серией ракетных ударов по позициям «Ан-Нусры» в провинции Идлиб, нанесенных ВКС РФ и ВМФ России.

لواء شهداء الغاب المتواجد في ريف حماه الشمالي يعلن انشقاقه عن إرهابيي هيئة تحرير الشام (القاعدة) pic.twitter.com/JK3BJzZHeb — Hassan Ridha (@sayed_ridha) September 29, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.