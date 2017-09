Хакеры с Украины взломали аккаунты «Звезды» в соцсетях

Аккаунты телеканала «Звезда» в социальных сетях были атакованы неизвестными хакерами, находящимися на территории Украины. Речь идет о Twitter и Instagram. Атака на соцсети «Звезды» была произведена после ряда публикаций о премьере фильма «Крым». Стоит отметить, что после взлома с указанных страниц стали исчезать публикации, посвященные фильму. К счастью, профиль телеканала в соцсети Instagram удалось вернуть. Часть потерянной информации будет восстановлена. Процесс возвращения профиля в Twitter все еще идет. Больше информации на сайте tvzvezda.ru #tvzvezda #твзвезда #хакеры #взлом

