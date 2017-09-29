Хакеры с Украины взломали аккаунты «Звезды» в соцсетях
Москва, 29 сентября. Аккаунты телеканала «Звезда» в Интернете были взломаны. Атаку совершили с территории Украины, сообщили в пресс-службе компании.
Атаке подверглись аккаунты телеканала в Twitter и Instagram. В редакцию «Звезды» пришло сообщение о том, что попытка входа была осуществлена с территории Украины.
«Атака на соцсети «Звезды» была произведена после ряда публикаций о премьере фильма «Крым», — рассказали в пресс-службе телеканала. — Стоит отметить, что после взлома с указанных страниц стали исчезать публикации, посвященные фильму».
На данный момент в «Звезде» занимаются восстановлением утерянной информации.
Аккаунты телеканала «Звезда» в социальных сетях были атакованы неизвестными хакерами, находящимися на территории Украины. Речь идет о Twitter и Instagram. Атака на соцсети «Звезды» была произведена после ряда публикаций о премьере фильма «Крым». Стоит отметить, что после взлома с указанных страниц стали исчезать публикации, посвященные фильму. К счастью, профиль телеканала в соцсети Instagram удалось вернуть. Часть потерянной информации будет восстановлена. Процесс возвращения профиля в Twitter все еще идет. Больше информации на сайте tvzvezda.ru #tvzvezda #твзвезда #хакеры #взлом
Накануне исполнитель главной роли в фильме «Крым» Роман Курцын рассказал, как едва не погиб на съемках.