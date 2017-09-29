Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: около 500 боевиков ИГ присоединились к курдскому ополчению
Происшествия
Хакеры с Украины взломали аккаунты «Звезды» в соцсетях
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хакеры с Украины взломали аккаунты «Звезды» в соцсетях

    17:17  29 Сентября 2017
    33

    Хакеры с Украины взломали аккаунты «Звезды» в соцсетях

    Москва, 29 сентября. Аккаунты телеканала «Звезда» в Интернете были взломаны. Атаку совершили с территории Украины, сообщили в пресс-службе компании.

    Атаке подверглись аккаунты телеканала в Twitter и Instagram. В редакцию «Звезды» пришло сообщение о том, что попытка входа была осуществлена с территории Украины.

    «Атака на соцсети «Звезды» была произведена после ряда публикаций о премьере фильма «Крым», — рассказали в пресс-службе телеканала. — Стоит отметить, что после взлома с указанных страниц стали исчезать публикации, посвященные фильму».

    На данный момент в «Звезде» занимаются восстановлением утерянной информации.

     

    Аккаунты телеканала «Звезда» в социальных сетях были атакованы неизвестными хакерами, находящимися на территории Украины. Речь идет о Twitter и Instagram. Атака на соцсети «Звезды» была произведена после ряда публикаций о премьере фильма «Крым». Стоит отметить, что после взлома с указанных страниц стали исчезать публикации, посвященные фильму. К счастью, профиль телеканала в соцсети Instagram удалось вернуть. Часть потерянной информации будет восстановлена. Процесс возвращения профиля в Twitter все еще идет. Больше информации на сайте tvzvezda.ru #tvzvezda #твзвезда #хакеры #взлом

    A post shared by @zvezdanews on

    Накануне исполнитель главной роли в фильме «Крым» Роман Курцын рассказал, как едва не погиб на съемках.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #крым #хакеры #звезда
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105124

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29600

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43464

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24056

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9144
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        943
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        831
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1924
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        10003