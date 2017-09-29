Хакеры с Украины взломали аккаунты «Звезды» в соцсетях

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Москва, 29 сентября. Аккаунты телеканала «Звезда» в Интернете были взломаны. Атаку совершили с территории Украины, сообщили в пресс-службе компании.

Атаке подверглись аккаунты телеканала в Twitter и Instagram. В редакцию «Звезды» пришло сообщение о том, что попытка входа была осуществлена с территории Украины.

«Атака на соцсети «Звезды» была произведена после ряда публикаций о премьере фильма «Крым», — рассказали в пресс-службе телеканала. — Стоит отметить, что после взлома с указанных страниц стали исчезать публикации, посвященные фильму».

На данный момент в «Звезде» занимаются восстановлением утерянной информации.

Накануне исполнитель главной роли в фильме «Крым» Роман Курцын рассказал, как едва не погиб на съемках.