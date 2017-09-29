Представители МИД РФ и КНДР обсудили решение кризиса на Корейском полуострове

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Москва, 29 сентября. Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов и посол по особым поручениям Олег Бурмистров провели консультации с представителем МИД Северной Кореи Цой Сон Хи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями относительно ситуации на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии. Представители МИД РФ подтвердили готовность к совместным усилиям для поиска путей решения кризиса в регионе политико-дипломатическими средствами. Кроме того, дипломаты обсудили реализацию российско-китайской «дорожной карты» по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.