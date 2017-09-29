Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Последний сезон «Игры престолов» обойдется HBO в $90 млн
Украина
Бизнесмену Тигипко разрешили выкупить украинскую «дочку» Сбербанка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бизнесмену Тигипко разрешили выкупить украинскую «дочку» Сбербанка

    19:21  29 Сентября 2017
    31

    Олигарху Тигипко разрешили выкупить украинскую «дочку» Сбербанка

    Киев, 29 сентября. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил украинскому предпринимателю Сергею Тигипко приобрести львовский VS Bank, который контролирует «Сбербанк России». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

    Бизнесмен контролирует киевские «Таскомбанк» и Universal Bank.

    «Совокупная доля участников концентрации на рынках банковских услуг по итогам 2016 не превышает 4% по каждому», — указано в официальном заявлении АМКУ.

    Как сообщало издание Газета.Ru, состояние бывшего министра социальной политики Украины Сергея Тигипко оценивается почти в 500 миллионов долларов.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #тигипко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105246

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29613

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43491

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24115

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9168
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        18:31   29 Сентября 2017
        398
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        1387
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        905
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1974