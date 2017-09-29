Бизнесмену Тигипко разрешили выкупить украинскую «дочку» Сбербанка

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Киев, 29 сентября. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил украинскому предпринимателю Сергею Тигипко приобрести львовский VS Bank, который контролирует «Сбербанк России». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

Бизнесмен контролирует киевские «Таскомбанк» и Universal Bank.

«Совокупная доля участников концентрации на рынках банковских услуг по итогам 2016 не превышает 4% по каждому», — указано в официальном заявлении АМКУ.

Как сообщало издание Газета.Ru, состояние бывшего министра социальной политики Украины Сергея Тигипко оценивается почти в 500 миллионов долларов.