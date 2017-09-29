Военный конвертоплан США совершил жесткую посадку в Сирии, есть раненые

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Сирия, 29 сентября. Американский военный конвертоплан Osprey совершил жесткую посадку в Сирии. Минимум один член экипажа пострадал, сообщает Reuters со ссылкой на военного представителя Соединенных Штатов.

По данным Fox News, в результате инцидента пострадали два человека. Один из пострадавших был доставлен в больницу и отпущен после оказания медицинской помощи.

Чиновники США отказались сообщать, кому принадлежал конвертоплан — морской пехоте или американским ВВС. При этом они подчеркнули, что ничто не указывает на то, что он совершил жесткую посадку в результате атаки.

Воздушное судно было полностью разрушено, ведется расследование. «Что-то случилось в воздухе, в результате чего самолет упал», — сообщил чиновник.