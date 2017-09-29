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Боевики ИГ оставили два населенных пункта около Акербата
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    Боевики ИГ оставили два населенных пункта около Акербата

    17:00  29 Сентября 2017
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    Боевики ИГ оставили два населенных пункта около Акербата

    Акербат, 29 сентября. Правительственные войска Сирии продолжают сжимать Акербатский «котел» при поддержке ВКС РФ.

    Военные источники в Сирии сообщают, что в ходе ожесточенного столкновения в районе стратегически важного населенного пункта Саламия в провинции Хама боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) потерпели серьезное поражение. Победу сирийской армии обеспечила воздушная поддержка ВКС РФ.

    В результате поражения игиловцы были вынуждены отступить из населенных пунктов Расмус Аль-Кундар и Хамади Умара, которые расположены в непосредственной близости от города Акербат. САА установила контроль над данными поселениями.

    Боевики ИГ оставили два населенных пункта около Акербата

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #акербат
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