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Акербат, 29 сентября. Правительственные войска Сирии продолжают сжимать Акербатский «котел» при поддержке ВКС РФ.

Военные источники в Сирии сообщают, что в ходе ожесточенного столкновения в районе стратегически важного населенного пункта Саламия в провинции Хама боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) потерпели серьезное поражение. Победу сирийской армии обеспечила воздушная поддержка ВКС РФ.

В результате поражения игиловцы были вынуждены отступить из населенных пунктов Расмус Аль-Кундар и Хамади Умара, которые расположены в непосредственной близости от города Акербат. САА установила контроль над данными поселениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.