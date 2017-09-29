Россия готова помочь КНДР в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

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Москва, 29 сентября. Россия готова к совместным усилиям с КНДР по урегулировании ситуации на Корейском полуострове политико-дипломатическими средствами.

В пятницу руководитель отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ху встретилась с послом по особым поручениям Олегом Бурмистровым и замглавы МИД РФ Игорем Моргуновым.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам консультаций «с российской стороны была подтверждена готовность к совместным усилиям в интересах поиска путей решения существующих в субрегионе проблем мирными, политико- дипломатическими средствами, в том числе в контексте продвижения российско-китайской дорожной карты корейского урегулирования».

Напомним, ранее сообщалось, что дипломаты также обсудили реализацию российско-китайской «дорожной карты» по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.