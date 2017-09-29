Говорухин поделился впечатлениями от «Матильды»: Поклонская зашла слишком далеко

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Скандальный фильм Алексея Учителя посмотрели члены думского комитета по культуре. По словам его председателя Станислава Говорухина, «Матильда» никого не унижает и не оскорбляет чувства верующих.

Он также прокомментировал и нападки на фильм со стороны его главной противницы Натальи Поклонской, подчеркнув, «что подобные высказывания, инсинуации нужно искоренять в корне» «Мы должны забыть о наследии сталинских времен – «не читал, но осуждаю», — заявил он в интервью газете «Комсомольская правда в Петербурге».

Кроме того, Говорухин отметил, что никакого неуважительного отношения к церкви в фильме также нет, а российского императора Николая II Учитель показал живым человеком.

«Всем, кто был из комитета по культуре, понравилось. Там были еще депутаты из других фракций. Все примерно единодушно говорили, мол, я лично стал относиться к Николаю лучше, чем прежде», — добавил Говорухин.

Однако на вопрос, может ли Учитель претендовать на какие-либо награды за «Матильду», депутат ответил отрицательно, поскольку у ленты появилось слишком много противников: «кликуш и мракобесов».

«Поклонская зашла слишком далеко», — считает он.

Отметим, что Поклонская уже отреагировала на высказывания председателя комитета по культуре, заявив, что накануне просмотра фильма депутатами было принято решение о повторном коллективном запросе на имя генпрокурора РФ о запрете кинокартины.

