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Говорухин поделился впечатлениями от «Матильды»: Поклонская зашла слишком далеко
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    Говорухин поделился впечатлениями от «Матильды»: Поклонская зашла слишком далеко

    16:59  29 Сентября 2017
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    Говорухин поделился впечатлениями от «Матильды»: Поклонская зашла слишком далеко

    Санкт-Петербург, 29 сентября. Скандальный фильм Алексея Учителя посмотрели члены думского комитета по культуре. По словам его председателя Станислава Говорухина, «Матильда» никого не унижает и не оскорбляет чувства верующих. 

    Он также прокомментировал и нападки на фильм со стороны его главной противницы Натальи Поклонской, подчеркнув, «что подобные высказывания, инсинуации нужно искоренять в корне» «Мы должны забыть о наследии сталинских времен – «не читал, но осуждаю», — заявил он в интервью газете «Комсомольская правда в Петербурге».

    Кроме того, Говорухин отметил, что никакого неуважительного отношения к церкви в фильме также нет, а российского императора Николая II Учитель показал живым человеком.

    «Всем, кто был из комитета по культуре, понравилось. Там были еще депутаты из других фракций. Все примерно единодушно говорили, мол, я лично стал относиться к Николаю лучше, чем прежде», — добавил Говорухин.

    Однако на вопрос, может ли Учитель претендовать на какие-либо награды за «Матильду», депутат ответил отрицательно, поскольку у ленты появилось слишком много противников: «кликуш и мракобесов».

    «Поклонская зашла слишком далеко», — считает он.

    Отметим, что Поклонская уже отреагировала на высказывания председателя комитета по культуре, заявив, что накануне просмотра фильма депутатами было принято решение о повторном коллективном запросе на имя генпрокурора РФ о запрете кинокартины.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #поклонская #госдума #матильда #говорухин
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