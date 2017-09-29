Сирия спустя два года: чего удалось добиться ВКС РФ в сирийском конфликте

В Избранное

30 сентября 2015 года — день начала военной операции России в Сирии. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), чего удалось добиться российским Вооруженным силам за два года в Сирии.

Наш собеседник напомнил, что осенью 2015-го года до начала российской операции военные эксперты, предсказывали, что правительство Башара Асада падет в ближайшие два-три месяца.

«И действительно, на тот момент порядка 70% территории Сирии находилось под контролем радикальных исламистских формирований. Плюс некоторые районы контролировала так называемая «умеренная» оппозиция. Но с тех пор ситуация изменилась коренным образом. Сейчас порядка 90% территории Сирии находится под контролем сирийских правительственных сил и их союзников, и не за горизонтом уже окончательная военная победа над формированиями ИГИЛ1 (запрещено в РФ)».

По словам эксперта, более-менее значительные территории «Исламское государство» (запрещено в РФ) сейчас контролирует только в долине реки Евфрат, которая протягивается от Дейр эз-Зора на юго-восток к иракской границе, а также некоторые территории восточнее и западнее этой долины.

«Операция на этом направлении развивается вполне успешно, хотя и не без трудностей, но нет никаких сомнений, что военные формирования «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) будут там разгромлены во вполне обозримый период времени».

ВКС РФ, основная ударная сила российской группировки в Сирии, как новый род войск был создан незадолго до начала военной операции России, и, по мнению эксперта, сирийский опыт показал, что это решение о его создании было полностью оправдано:

«Надо понимать, что Воздушно-космические силы участвуют в сирийском конфликте не только непосредственно Военно-воздушными силами как с авиабазы Хмеймим на территории Сирии, так и с территории России дальней авиацией. ВКС РФ участвуют и своей космической группировкой: и в целях обеспечения разведки, и освещения обстановки на территории Сирии, и в целях обеспечения системы связи и управления».

Эксперт отметил, что обстановка в Сирии контролируется, фактически, в режиме онлайн, в том числе, и в Национальном центре управления обороны РФ, который находится в Москве:

«ВКС участвует и в обеспечении системы глобального навигационного спутникового позиционирования (ГЛОНАСС), которую используют все наши Вооруженные силы, в том числе, и группировки в Сирии».

ВКС РФ участвуют и своими системами ПВО:

«Не секрет, что один из комплексов С-400, входящий в соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил прикрывает авиабазу Хмеймим. Поэтому такая интегрированная структура, которая объединяет космические средства, военно-воздушные силы и средства ПВО показала, что ее эффективность существенно повысилась и вполне отвечает современным требованиям ведения боевых действий».

ВКС при выполнении боевых задач работают только по объектам террористов, что достоверно подтверждается несколькими источниками:

«Я напомню, например, что при освобождении Алеппо российские ВКС вообще исключили нанесение ударов авиацией по самому городу и работали только на подступах к нему, в основном, по атакующим, пытающимся деблокировать боевиков в Алеппо соединениям террористов. Примерно, аналогичная ситуация происходит сейчас и при зачистке Дейр эз-Зора. По самому городу российская авиация не работает, а работает за его пределами по командным и опорным пунктам, складам террористов».

Российские ВКС, к тому же, участвуют и в гуманитарных операциях по доставке продовольствия, эвакуации раненных и больных среди сирийских граждан и военнослужащих:

«Известно также, что, когда гарнизон правительственных сил был блокирован в Дейр эз-Зоре, и гражданское население не получало необходимой помощи, военно-транспортная авиация России участвовала в доставке и сбросе гуманитарных грузов (продовольствия и медикаментов) в этот район. Обширное участие ВКС РФ заключается не только в нанесении ударов, хотя это и является ключевой задачей, но и в участии в гуманитарных миссиях».

1 Организация запрещена на территории РФ.