Чисто технический момент: эксперт рассказал, зачем представителей CNN вызвали в РКН

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Представители международного англоязычного телеканала CNN International вызваны в Роскомнадзор (РКН). Руководство канала получило от РКН предупреждение в связи с нарушением российского закона о СМИ и лицензионных требований в сфере телевещания. Речь идет о претензиях административного плана: по ходу своего вещания телеканал несколько раз указал неправильные выходные данные.

На предстоящей встрече представителям CNN будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В зависимости от того, будут ли они исправлены, РКН примет решение, накладывать или нет на телеканал административное взыскание.

Телеканал CNN International входит в ту же группу компаний, что и знаменитый американский телеканал CNN. CNN известна своей антипатией к России и действующему президенту США Дональду Трампу. Учитывая непростую конъюнктуру, сложившуюся между нашими двумя странами, некоторые могут попытаться обнаружить в действиях РКН политические мотивы. Тем не менее, по мнению Владимира Касютина, секретаря Союза журналистов России, не следует искать сложного политического мотива там, где его нет.

«Лично я не смотрю этот канал и, как мне кажется, его аудитория в России чрезвычайно низка. Потому вряд ли CNN International и его программы как-то способны влиять на ситуацию в нашей стране, на мировоззрение граждан и их отношение к текущим событиям. Потому, я думаю, что все это чисто технический момент. Роскомнадзор предъявляет административные требования ко многим газетам и телеканалам, вещающим в России. Редко кто видит в этом какую-то политическую мотивацию, и редко кто опасается, что с газетой или каналом что-то произойдет», — заявил Касютин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

РКН регулярно проводит плановые проверки вещающих в РФ СМИ на предмет их соответствия российскому законодательству. В минорных административных взысканиях, возбуждаемых в результате таких проверок, также нет ничего удивительного.

«Насколько я понимаю, это типовая проверка. Их в нашей стране проводится очень много — причем как в отношении государственных, так и частных СМИ. Обычно все они заканчиваются какими-то совсем маленькими штрафами, письмами и документами. Вообще в РФ очень редко закрывают СМИ. Я лично с большим трудом могу вспомнить какие-либо средства массовой информации, которые прекратили свое вещание по каким-то иным причинам, кроме экономических. Это достаточно редкое явление», — продолжает Касютин.

Единственное, что может создать резонанс вокруг истории с проверкой в Роскомнадзоре, так это события, происходящие сейчас в США. Там, напомним, американские власти недавно потребовали от российского телеканала RT, вещающего на территории США, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Стоит отметить, что иррегулярность в работе CNN International была выявлена в ходе плановой проверки.

Несмотря на санкции, CNN вещает в РФ. Пару лет назад, в разгар напряженности между странами, CNN получил в Роскомнадзоре универсальную вещательную лицензию. С тех пор он не раз нарушал российские правила вещания. Нет ничего удивительно, что рано или поздно контрольные органы обратят на это внимание.

Вообще же, еще раз подчеркивает Касютин, надзорные органы РФ, в отличие от американских, не склонны преследовать СМИ в качестве иностранных агентов. Особенно — если это СМИ с таким незначительным охватом российской аудитории как CNN International.