Ветер опрокинул крышу вокзала в Феодосии на машину с людьми
В Избранное
Феодосия, 29 сентября. Сильный ветер сорвал крышу с железнодорожного вокзала в Феодосии, которая упала на иномарку с людьми. Спасатели пришли на помощь водителю и пассажиру автомобиля.
Накануне днем крыша рухнула на автомобиль Peugeot Partner и заблокировала в иномарке двух человек. Спасатели Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» вызволили их с помощью гидравлического инструмента, передает «Свободная пресса».
« К счастью, водитель и пассажир автомобиля не пострадали и в медицинской помощи не нуждались», — уточнили в отряде «КРЫМ-СПАС».