Ветер опрокинул крышу вокзала в Феодосии на машину с людьми

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Феодосия, 29 сентября. Сильный ветер сорвал крышу с железнодорожного вокзала в Феодосии, которая упала на иномарку с людьми. Спасатели пришли на помощь водителю и пассажиру автомобиля.

Накануне днем крыша рухнула на автомобиль Peugeot Partner и заблокировала в иномарке двух человек. Спасатели Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» вызволили их с помощью гидравлического инструмента, передает «Свободная пресса».