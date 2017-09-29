«Это не кружевные трусики»: украинок возмутила коллекция женского белья для ВСУ

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Киев, 29 сентября. Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ представило коллекцию нижнего белья для женщин-военнослужащих, однако последние считают ее калькой мужских образцов.

Управление материального обеспечения ВСУ представило ко Дню защитника Украины (14 октября) коллекцию трикотажного нижнего белья для женщин-военнослужащих, которых насчитывается в рядах армии около 25 тысяч человек.

Дизайнеры предлагают белье в двух расцветках: темно-синем и светло-коричневом. Армейские кутюрье пообещали прислушаться к замечаниям, однако возмущенные женщины-военнослужащие предлагают скопировать белье с образцов НАТО.

«Надеюсь, пока у меня не закончится контракт, этот ужас не воплотят в жизнь женщин-военнослужащих», – пишет на своей страничке Facebook пограничник Светлана Лилиана.

Украинцы раскритиковали разработку ВСУ, считая, что дизайнеры не удосужились поработать над выкройками и сделали образцы топорно.

«Напоминает ужасные советские панталоны. Один французский дизайнер увидел и[ в 70-е годы и сказал: «Как в СССР еще могут дети появляться?» — написал Денис Малыхин.

«Какое убожество. Кто ? Кто это кроил? Женщины должны знать этим имена!» — отметила Юлия Чероки.

«Не надо, пожалуйста, издеваться на женщинами-военными, хотите сделать белье, сделайте хорошо, а не так, чтобы было!» — написала Анна Матвеева.

«А что, розовые трусики с кружавчиками для ВСУ больше подойдут?» — недоумевает Наталья Горбонос-Акастёлова.

Другие женщины из ВСУ предположили, что коллекция — калька с мужских образцов. Вероятно, новое белье разрабатывали глава Минобороны Степан Полторак или глава Генштаба Виктор Муженко, полагают они.