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Украина
«Это не кружевные трусики»: украинок возмутила коллекция женского белья для ВСУ
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    «Это не кружевные трусики»: украинок возмутила коллекция женского белья для ВСУ

    18:25  29 Сентября 2017  /обновлено: 18:49  29 Сентября 2017
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    Разработанное ВСУ нижнее белье для женщин-военнослужащих удивило украинцев

    Киев, 29 сентября. Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ представило коллекцию нижнего белья для женщин-военнослужащих, однако последние считают ее калькой мужских образцов.

    Управление материального обеспечения ВСУ представило ко Дню защитника Украины (14 октября) коллекцию трикотажного нижнего белья для женщин-военнослужащих, которых насчитывается в рядах армии около 25 тысяч человек.

    Дизайнеры предлагают белье в двух расцветках: темно-синем и светло-коричневом. Армейские кутюрье пообещали прислушаться к замечаниям, однако возмущенные женщины-военнослужащие предлагают скопировать белье с образцов НАТО.

    «Надеюсь, пока у меня не закончится контракт, этот ужас не воплотят в жизнь женщин-военнослужащих», – пишет на своей страничке Facebook пограничник Светлана Лилиана.

    Украинцы раскритиковали разработку ВСУ, считая, что дизайнеры не удосужились поработать над выкройками и сделали образцы топорно. 

    «Напоминает ужасные советские панталоны. Один французский дизайнер увидел и[ в 70-е годы и сказал: «Как в СССР еще могут дети появляться?»  — написал Денис Малыхин.

     «Какое убожество. Кто ? Кто это кроил? Женщины должны знать этим имена!» — отметила Юлия Чероки.

    «Не надо, пожалуйста, издеваться на женщинами-военными, хотите сделать белье, сделайте хорошо, а не так, чтобы было!» — написала Анна Матвеева. 

    «А что, розовые трусики с кружавчиками для ВСУ больше подойдут?»  — недоумевает Наталья Горбонос-Акастёлова.  

    Другие женщины из ВСУ предположили, что коллекция — калька с мужских образцов. Вероятно, новое белье разрабатывали глава Минобороны Степан Полторак или глава Генштаба Виктор Муженко, полагают они.

    Разработанное ВСУ нижнее белье для женщин-военнослужащих удивило украинцев

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #всу #украина
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