Лавров назвал аномалией ситуацию в США после выборов президента

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Москва, 29 сентября. После выборов президента в США сложилась политическая аномалия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы прекрасно понимаем аномалию, которая сложилась на политическом пространстве США в связи с последствиями выборов, которые Демократическая партия так и не может пережить», — заметил глава внешнеполитического ведомства России.

Он отметил, что Москва не приемлет попытки внедрить Россию во все негативное, что происходит в США.

«Я думаю, любой здравомыслящий человек понимает их абсурдность», — констатировал министр.

Однако Лавров подчеркнул, что в России не драматизируют ситуацию в двусторонних отношениях. По его мнению, в Вашингтоне должен возобладает прагматизм. Он добавил, что Москва остается открыта к любим формам сотрудничества с США.