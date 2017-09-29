Любовницу Захарченко подозревают в мошенничестве на 16 млн долларов
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Москва, 29 сентября. СК РФ задержал гражданскую супругу полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову по подозрению в мошенничестве.
«В четверг Пестрикова была задержана. Она пока подозреваемая по уголовной статье «Мошенничество», — сообщил источник агентства РИА Новости.
По версии следствия, Пестрикова пыталась похитить у знакомой 16 млн долларов.
По словам пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Цараевой, следствие ходатайствует в суде об аресте гражданской жены Захарченко.
Отметим, что Пестриковой грозит до десяти лет тюремного заключения.