Любовницу Захарченко подозревают в мошенничестве на 16 млн долларов

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Москва, 29 сентября. СК РФ задержал гражданскую супругу полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову по подозрению в мошенничестве.

«В четверг Пестрикова была задержана. Она пока подозреваемая по уголовной статье «Мошенничество», — сообщил источник агентства РИА Новости.

По версии следствия, Пестрикова пыталась похитить у знакомой 16 млн долларов.

По словам пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Цараевой, следствие ходатайствует в суде об аресте гражданской жены Захарченко.

Отметим, что Пестриковой грозит до десяти лет тюремного заключения.