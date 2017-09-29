Стритрейсерша Багдасарян отработала в Твери наказание за нарушение ПДД

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Москва, 29 сентября. Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян завершила отработку обязательных работ в Твери. Об этом рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.

Согласно приведенным данным, судебным приставом-исполнителем на постоянной основе производилась проверка места отработки, никаких фактов уклонения от исполнения обязательных работ не выявлено, передает ТАСС.

Напомним, в августе сообщалось, что осужденная за многочисленные нарушения правил дорожного движения Багдасарян должна была отработать в тверской библиотеке 700 часов, что равноценно 87 рабочим дням.