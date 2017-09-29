Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Общество
Стритрейсерша Багдасарян отработала в Твери наказание за нарушение ПДД
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стритрейсерша Багдасарян отработала в Твери наказание за нарушение ПДД

    17:14  29 Сентября 2017
    49

    Стритрейсерша Багдасарян отработала в Твери наказание за нарушение ПДД

    Москва, 29 сентября. Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян завершила отработку обязательных работ в Твери. Об этом рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.

    Согласно приведенным данным, судебным приставом-исполнителем на постоянной основе производилась проверка места отработки, никаких фактов уклонения от исполнения обязательных работ не выявлено, передает ТАСС.

    Напомним, в августе сообщалось, что осужденная за многочисленные нарушения правил дорожного движения Багдасарян должна была отработать в тверской библиотеке 700 часов, что равноценно 87 рабочим дням.

    Автор: Тимур Румянцев
    #багдасарян
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105125

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29600

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43464

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24058

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9144
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        953
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        833
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1924
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        10003