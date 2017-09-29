Курды в Ираке получили поддержку со стороны Кувейта

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Эль-Кувейт, 29 сентября. Власти Кувейта заявили, что не будут принимать никаких мер против Иракского Курдистана.

В министерстве иностранных дел Кувейта заявили, что власти страны не намерены придерживаться каких либо указаний иракского правительства и парламента, которые направлены против курдской автономии. Заместитель главы МИД Кувейта Халед Джаралла призвал Багдад и Эрбиль урегулировать свои разногласия посредством переговоров.

Ранее сообщалось, что парламент Багдада запретил проведение референдума о независимости Курдистана, правительство Ирака потребовало аннулировать итоги плебисцита, который показал желание курдов создать суверенное государство. Парламент потребовал от премьера Ирака аль-Абади ввести войска в Курдистан.