Власти ДНР считают, что миротворцы ООН не помогут решению конфликта в Донбассе

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Донецк, 29 сентября. Широкий мандат миротворческой миссии ООН не приведет к политическому и дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава фракции «Донецкая Республика» Александр Костенко.

«Киев пытается вовлечь третью сторону под предлогом миротворцев ООН и переложить на них ответственность за последствия той войны, которую развязали киевские олигархи еще в 2014 году», — сказал Костенко в комментарии РИА Новости.

Он подчеркнул, что миротворцы ООН не смогут способствовать прекращению огня в Донбассе, а также могут стать объектом провокаций со стороны боевиков «Правого сектора»1 (экстремистское движение, запрещено в РФ).

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что участие России в миротворческой миссии ООН в Донбассе является «абсолютно невозможным», передает «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.