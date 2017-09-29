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Власти ДНР считают, что миротворцы ООН не помогут решению конфликта в Донбассе
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    Власти ДНР считают, что миротворцы ООН не помогут решению конфликта в Донбассе

    16:47  29 Сентября 2017  /обновлено: 16:50  29 Сентября 2017
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    Власти ДНР считают, что миротворцы ООН не помогут решению конфликта в Донбассе

    Донецк, 29 сентября. Широкий мандат миротворческой миссии ООН не приведет к политическому и дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава фракции «Донецкая Республика» Александр Костенко.

    «Киев пытается вовлечь третью сторону под предлогом миротворцев ООН и переложить на них ответственность за последствия той войны, которую развязали киевские олигархи еще в 2014 году», — сказал Костенко в комментарии РИА Новости.

    Он подчеркнул, что миротворцы ООН не смогут способствовать прекращению огня в Донбассе, а также могут стать объектом провокаций со стороны боевиков «Правого сектора»1 (экстремистское движение, запрещено в РФ).

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что участие России в миротворческой миссии ООН в Донбассе является «абсолютно невозможным», передает «Газета.ру».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #оон #донецк #миротворцы
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