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Минобороны РФ удивлено «неоценимым» вкладом Британии в борьбу с ИГИЛ
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    Минобороны РФ удивлено «неоценимым» вкладом Британии в борьбу с ИГИЛ

    16:45  29 Сентября 2017
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    Минобороны РФ удивлено «неоценимым» вкладом Британии в борьбу с ИГИЛ

    Москва, 29 сентября. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отреагировал на заявление британского коллеги Майкла Фэллона о «неоценимом» вкладе Великобритании в разгром «Исламского государства»1.

    «По мере приближения разгрома сирийскими войсками при поддержке ВКС России группировки ИГИЛ1 в Сирии, неожиданно выяснилось, что где-то за спиной у нас все эти годы больше всех помогал в уничтожении террористов британский министр обороны Майкл Фэллон», — констатировал представитель военного ведомства России.

    Он задал риторический вопрос о том, где были британские войска в 2015 году, когда запрещенное в России «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) завоевало треть Ирака и всю Сирию.

    Минобороны РФ удивлено «неоценимым» вкладом Британии в борьбу с ИГИЛ

    В качестве примера Конашенков также сравнил число ударов ВВС Британии и ВКС России — около 1,5 тысячи против более 99 тысяч подтвержденных средствами объективного контроля точных ударов.

    «Так что если и можно британский вклад в борьбу с ИГ1 назвать «неоценимым», то не от масштабности усилий, а от их незначительности», — заключил Конашенков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #игил #ирак #конашенков #фэллон #неоценимый вклад
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