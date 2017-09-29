Собянин открыл в Москве бизнес-форум «Трансформация»

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Москва, 29 сентября. Градоначальник российской столицы Сергей Собянин открыл сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» бизнес-форум «Трансформация» для действующих и будущих предпринимателей.

В Москве открылся двухдневный форум для представителей бизнес-кругов и будущих предпринимателей «Трансформация». Мэр российской столицы пообещал, что в начале октября будет создана школа стартапов.

«Москва в очередной раз прошла через трудный период — перевод очередного кризиса. И наше предпринимательство доказало, что оно созрело, стало разветвленным и приспособленным к новым жестким условиям», — прокомментировал чиновник.

Собянин заметил, что на сегодняшний день в столице трудится около 700 тысяч бизнесменов, которым удается держаться на плаву, несмотря на риски и внешние факторы. Об активности сферы предпринимательства говорится не только число новозарегистрированных ИП и компаний, но и налоговые постпления, пишет «Вечерняя Москва».