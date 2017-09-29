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Украинская многоходовочка: кто и зачем выкручивает «Крыму» рейтинги в «Кинопоиске»
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    Украинская многоходовочка: кто и зачем выкручивает «Крыму» рейтинги в «Кинопоиске»

    17:25  29 Сентября 2017
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    Украинская мхогоходовочка: кто и зачем выкручивает «Крыму» рейтинги в «Кинопоиске»

    Пользователи «Кинопоиска» пожаловались на взлом аккаунтов. При этом в их профилях появилась отметка о том, что они ждут выход российской драмы «Крым». Об этом в четверг, 28 сентября, заявила представитель ресурса Юлия Бабикова. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Скомпрометированный аккаунт

    «Некоторые пользователи «Кинопоиска» сообщили нам о том, что их аккаунт был скомпрометирован — в их профилях было отмечено, что они ждут выход фильма «Крым». Сейчас мы проводим внутреннее расследование, чтобы понять, какое количество аккаунтов могло быть взломано. Каждому пользователю с подозрительными оценками будет отправлено письмо о вероятности взлома», — заявила Бабикова.

    Заметим, что высокий рейтинг ожидания позволяет пользователям, которые заинтересованы кинокартиной, получить уведомление, когда фильм выйдет в широкий прокат.

    Хлебные крошки

    На первый взгляд все довольно очевидно, однако истина кроется намного глубже. Оказывается, что взлом аккаунтов тысяч пользователей «Кинопоиска» и, как следствие, сегодняшний обвал рейтинга «Крым» — дело рук украинцев. Да, да, именно их. А ведь еще неделю назад они ловко «минусовали» рейтинг трейлера «Крыма».

    Всего лишь один несчастный пост в Facebook раскрыл озлобленную на всех кучку граждан. Не щадя своего времени и здоровья, они продемонстрировали готовность ломать тысячи аккаунтов пользователей, лишь бы опустить рейтинг фильма «Крым». Даже не удивлюсь, если раскроется, что все это было сделано абсолютно на безвозмездной основе.

    Украинская многоходовочка: кто и зачем выкручивает «Крыму» рейтинги в «Кинопоиске»

    Украинская многоходовочка: кто и зачем выкручивает «Крыму» рейтинги в «Кинопоиске»

    Украинская многоходовочка: кто и зачем выкручивает «Крыму» рейтинги в «Кинопоиске»

    Стоит обратить внимание, что неосторожного поста некого Богдана Романенко, который не смог не похвастаться своим сомнительным успехом, больше в Facebook нет. Видимо, вовремя спохватившись, он просто удалил свое сообщение.

    Кроме того, не лишним будет обратить внимание на то, что в настоящий момент зрительский рейтинг фильма «опускают» в основном недавно зарегистрированные пользователи. Более этого, некоторые и вовсе не скрывают, что проживают на Украине.

    Украинская многоходовочка: кто и зачем выкручивает «Крыму» рейтинги в «Кинопоиске»

    В целом же, это далеко не первый взлом украинцами того или иного портала. Так, например, сегодня аккаунты телеканала «Звезда» в Twitter и Instagram были взломаны. Как сообщает «Звезда», на электронную почту редакции пришло письмо, что была совершена попытка входа в аккаунты телеканала с территории Украины. И опять же, во все «виноват» «Крым». «Звезда» выпустила ряд статей, связанных с фильмом. Видимо, эти публикации вызвали у отдельных украинцев, мягко говоря, неконтролируемые вспышки ярости.  

     

    Мнение экспертов

    Политолог, общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева в комментарии ФАН отметила, что фильм «Крым» вызвал большой ажиотаж. Во-первых, это картина может оказаться не «очередным российским фильмом», что стало уже нарицательным, а чем-то стоящим. Во-вторых, фильм масштабно проливает свет на события 2014 года.

    «У украинской власти проявлялась нездоровая реакция в сторону фильма еще до выхода самой картины. Казалось бы, всего лишь кино, а доходило до ноты протеста, как это было в Белоруссии. Естественно, подобная реакция предполагала и дальнейшие действия по дискредитации картины. Можно смело заявить, что взлом тысяч аккаунтов «Кинопоиска» — это откровенная провокация со стороны Украины. Более того, тот, кто занимался взломом аккаунтов пользователей «Кинопоиска», прекрасно был осведомлен, что махинация вскроется, и специально рассчитывал на подобный результат. Провокация с целью дискредитации. Якобы мы сами и накручиваем рейтинг фильма. Такая многоходовочка по-украински. Только, как всегда, «товарищи» не рассчитали пары нюансов, что такие многоходовочки можно прекрасно вскрыть», — добавила Наталия Елисеева.

    По мнению эксперта, взлом соцсетей «Звезды» — вообще верх абсурда и глупости. «Украина хотела дискредитировать «Крым», а в итоге сделала пиар. Можно даже и поблагодарить», — заключила она.  

    Кадр из фильма

    Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что Украина устроить провокации при показе фильма в России не может, поэтому были задействованы интернет-ресурсы. Киев очень много тратит сил и средств на создание иной информационной картины для своего населения.

    «Вместо того, чтобы решать реальные проблемы, они пытаются создать иллюзии, которые вводят в заблуждение украинцев. История с неадекватной реакцией Украины на данный фильм длится уже давно. Для начала они массово организовали дизлайки трейлера фильма. А сейчас организовали провокацию с рейтингом фильма на «Кинопоиске». Зачем она нужна? Во-первых, они пытаются заставить людей думать, что русская пропаганда сняла фильм, который никому не интересен, поскольку россияне якобы не поддерживают возвращение Крыма. Во-вторых, Украина никак не может реально повлиять на сложившуюся ситуацию и выбор населения Крыма. Поэтому всячески пытается напакостить. Это напоминает поведение маленького обиженного ребенка, а не страны, которая позиционирует себя как великая европейская держава», — резюмировал Иван Аркатов.

    События фильма «Крым» разворачиваются летом 2013 года. Главные персонажи истории: Алена из Киева и Александр из Севастополя. Герои знакомятся на раскопках средневекового города Мангуп-Кале, который расположен на территории Крыма. Александр и Алена влюбляются друг в друга, завязывается роман. Но они еще не знают, что весной 2014 года произойдут события, которые серьезно отразятся на их отношениях. Им придется сделать выбор.   

    Автор: Илья Муромский
    #россия #украина #крым #кинопоиск
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