Украинская многоходовочка: кто и зачем выкручивает «Крыму» рейтинги в «Кинопоиске»

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Пользователи «Кинопоиска» пожаловались на взлом аккаунтов. При этом в их профилях появилась отметка о том, что они ждут выход российской драмы «Крым». Об этом в четверг, 28 сентября, заявила представитель ресурса Юлия Бабикова. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Скомпрометированный аккаунт

«Некоторые пользователи «Кинопоиска» сообщили нам о том, что их аккаунт был скомпрометирован — в их профилях было отмечено, что они ждут выход фильма «Крым». Сейчас мы проводим внутреннее расследование, чтобы понять, какое количество аккаунтов могло быть взломано. Каждому пользователю с подозрительными оценками будет отправлено письмо о вероятности взлома», — заявила Бабикова.

Заметим, что высокий рейтинг ожидания позволяет пользователям, которые заинтересованы кинокартиной, получить уведомление, когда фильм выйдет в широкий прокат.

Хлебные крошки

На первый взгляд все довольно очевидно, однако истина кроется намного глубже. Оказывается, что взлом аккаунтов тысяч пользователей «Кинопоиска» и, как следствие, сегодняшний обвал рейтинга «Крым» — дело рук украинцев. Да, да, именно их. А ведь еще неделю назад они ловко «минусовали» рейтинг трейлера «Крыма».

Всего лишь один несчастный пост в Facebook раскрыл озлобленную на всех кучку граждан. Не щадя своего времени и здоровья, они продемонстрировали готовность ломать тысячи аккаунтов пользователей, лишь бы опустить рейтинг фильма «Крым». Даже не удивлюсь, если раскроется, что все это было сделано абсолютно на безвозмездной основе.

Стоит обратить внимание, что неосторожного поста некого Богдана Романенко, который не смог не похвастаться своим сомнительным успехом, больше в Facebook нет. Видимо, вовремя спохватившись, он просто удалил свое сообщение.

Кроме того, не лишним будет обратить внимание на то, что в настоящий момент зрительский рейтинг фильма «опускают» в основном недавно зарегистрированные пользователи. Более этого, некоторые и вовсе не скрывают, что проживают на Украине.

В целом же, это далеко не первый взлом украинцами того или иного портала. Так, например, сегодня аккаунты телеканала «Звезда» в Twitter и Instagram были взломаны. Как сообщает «Звезда», на электронную почту редакции пришло письмо, что была совершена попытка входа в аккаунты телеканала с территории Украины. И опять же, во все «виноват» «Крым». «Звезда» выпустила ряд статей, связанных с фильмом. Видимо, эти публикации вызвали у отдельных украинцев, мягко говоря, неконтролируемые вспышки ярости.

Мнение экспертов

Политолог, общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева в комментарии ФАН отметила, что фильм «Крым» вызвал большой ажиотаж. Во-первых, это картина может оказаться не «очередным российским фильмом», что стало уже нарицательным, а чем-то стоящим. Во-вторых, фильм масштабно проливает свет на события 2014 года.

«У украинской власти проявлялась нездоровая реакция в сторону фильма еще до выхода самой картины. Казалось бы, всего лишь кино, а доходило до ноты протеста, как это было в Белоруссии. Естественно, подобная реакция предполагала и дальнейшие действия по дискредитации картины. Можно смело заявить, что взлом тысяч аккаунтов «Кинопоиска» — это откровенная провокация со стороны Украины. Более того, тот, кто занимался взломом аккаунтов пользователей «Кинопоиска», прекрасно был осведомлен, что махинация вскроется, и специально рассчитывал на подобный результат. Провокация с целью дискредитации. Якобы мы сами и накручиваем рейтинг фильма. Такая многоходовочка по-украински. Только, как всегда, «товарищи» не рассчитали пары нюансов, что такие многоходовочки можно прекрасно вскрыть», — добавила Наталия Елисеева.

По мнению эксперта, взлом соцсетей «Звезды» — вообще верх абсурда и глупости. «Украина хотела дискредитировать «Крым», а в итоге сделала пиар. Можно даже и поблагодарить», — заключила она.

Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что Украина устроить провокации при показе фильма в России не может, поэтому были задействованы интернет-ресурсы. Киев очень много тратит сил и средств на создание иной информационной картины для своего населения.

«Вместо того, чтобы решать реальные проблемы, они пытаются создать иллюзии, которые вводят в заблуждение украинцев. История с неадекватной реакцией Украины на данный фильм длится уже давно. Для начала они массово организовали дизлайки трейлера фильма. А сейчас организовали провокацию с рейтингом фильма на «Кинопоиске». Зачем она нужна? Во-первых, они пытаются заставить людей думать, что русская пропаганда сняла фильм, который никому не интересен, поскольку россияне якобы не поддерживают возвращение Крыма. Во-вторых, Украина никак не может реально повлиять на сложившуюся ситуацию и выбор населения Крыма. Поэтому всячески пытается напакостить. Это напоминает поведение маленького обиженного ребенка, а не страны, которая позиционирует себя как великая европейская держава», — резюмировал Иван Аркатов.

События фильма «Крым» разворачиваются летом 2013 года. Главные персонажи истории: Алена из Киева и Александр из Севастополя. Герои знакомятся на раскопках средневекового города Мангуп-Кале, который расположен на территории Крыма. Александр и Алена влюбляются друг в друга, завязывается роман. Но они еще не знают, что весной 2014 года произойдут события, которые серьезно отразятся на их отношениях. Им придется сделать выбор.