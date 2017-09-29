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Происшествия
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Курды зачистили от ИГ мечеть Имама Навави в Ракке
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    Курды зачистили от ИГ мечеть Имама Навави в Ракке

    16:26  29 Сентября 2017
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    Курды зачистили от ИГ мечеть Имама Навави в Ракке

    Ракка, 29 сентября. Курдские ополченцы добились успеха в противостоянии с «Исламским государством»1 в двух стратегических точках Ракки.

    По сообщению пресс-службы оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) добились уверенного контроля над мечетью Имама Навави в Ракке.

    Отмечается, что курдам удалось вытеснить боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из здания и окрестностей железнодорожного вокзала.

    По данным медиа-крыла SDF игиловцы сменили тактику и теперь используют против курдов «спящие» ячейки «Халифата».

    Курды зачистили от ИГ мечеть Имама Навави в Ракке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #ракка
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