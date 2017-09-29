СБУ не возражает против выступления Славы КПСС в Киеве — представитель Гнойного

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Воронеж, 29 сентября. Организатор концертов рэпера Гнойного, получившего популярность после баттла с Оксимироном, Станислав Куницын подтвердил Федеральному агентству новостей, что рэпер планирует дать концерт на Украине под псевдонимом Слава КПСС.

«Да», — сказал Куницын, отвечая на вопрос корреспондента ФАН, планирует ли Слава КПСС дать концерт в Киеве.

При этом Куницын отметил, что пока возражений против концерта со стороны и украинских спецслужб и представителей органов власти не поступало. Получить комментарий самого артиста не удалось. Напомним, также Слава КПСС выступает под псевдонимом Гнойный.

Киевский концертный холл «Атлас» анонсировал выступление Гнойного, оно состоится 24 декабря. Ранее рэпер выступил в Крыму и во время рэп-баттла назвал украинцев «несуществующей нацией». Согласно действующему украинскому законодательству, Гнойному могут запретить въезд в страну из-за посещения Крыма.