«Это фиаско, братан»: падение неуклюжего пса в реку насмешило Сеть

В Избранное

Москва, 29 сентября. На видеохостинге YouTube стал популярным ролик, на котором запечатлен пес породы сиба-ину, сваливающийся в реку.

На видео хозяин собаки приказывает ей первой пройти по скользкому дереву, служащему переправой. Вслед он кричит собаке: «Смотри не упади только, а то это будет фиаско». Пес практически добрался до берега, однако оступился и упал в реку.

Следует отметить, что ролик набрал уже более 120 тысяч просмотров.

Напомним, ранее в Интернете появилось видео, на котором можно увидеть двухлетнюю девочку, ворующую попкорн у британского принца Гарри.