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Происшествия
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Общество
«Это фиаско, братан»: падение неуклюжего пса в реку насмешило Сеть
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    «Это фиаско, братан»: падение неуклюжего пса в реку насмешило Сеть

    16:41  29 Сентября 2017
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    «Это фиаско, братан»: падение неуклюжего пса в реку насмешило Сеть

    Москва, 29 сентября. На видеохостинге YouTube стал популярным ролик, на котором запечатлен пес породы сиба-ину, сваливающийся в реку.

    На видео хозяин собаки приказывает ей первой пройти по скользкому дереву, служащему переправой. Вслед он кричит собаке: «Смотри не упади только, а то это будет фиаско». Пес практически добрался до берега, однако оступился и упал в реку.

    Следует отметить, что ролик набрал уже более 120 тысяч просмотров.

    Напомним, ранее в Интернете появилось видео, на котором можно увидеть двухлетнюю девочку, ворующую попкорн у британского принца Гарри. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #собака
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