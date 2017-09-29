Власти ДНР планируют повысить пенсии на 5% с 1 октября

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Донецк, 29 сентября. Власти Донецкой народной республики планируют повысить пенсионные выплаты населению на 5% в октябре. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Правительство обещало повышение пенсий в октябре на пять процентов», — сказал Захарченко.

Он также напомнил, что в ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении выплат социальных пособий и пенсий на территории ДНР. Кроме того, Киев заблокировал работу украинских банков на территории республик Донбасса. В 2015 году власти ДНР самостоятельно начали выплачивать пенсии жителям республики.

Ранее Захарченко заявил, что выборы президента Украины, которые запланированы на 2019 год, на территории Донецкой народной республики проводиться не будут, передает URA.RU.