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Москвичи в выходные окажутся во власти «циклонической депрессии»
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    Москвичи в выходные окажутся во власти «циклонической депрессии»

    16:48  29 Сентября 2017
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    Погода

    Москва, 29 сентября. Москва в ближайшие выходные окажется во власти обширной «циклонической депрессии», которая может принести с собой дожди и похолодание. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

    «В предстоящие выходные на северо-западе европейской части России будет господствовать антициклон, а центральная и южная часть региона окажутся во власти обширной циклонической депрессии, местами провоцирующей осадки и ограничивающей дневной прогрев», — приводит сообщение центра агентство городских новостей «Москва».

    Синоптики предупреждают жителей столицы, что в субботу могут пройти дожди. А в воскресенье ожидается туман.

    Москвичи в выходные окажутся во власти «циклонической депрессии»

    Добавим, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что первый мокрый снег может выпасть в столице уже в пятницу или субботу. 

    Автор: Борис Любимов
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