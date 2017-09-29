Москвичи в выходные окажутся во власти «циклонической депрессии»

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Москва, 29 сентября. Москва в ближайшие выходные окажется во власти обширной «циклонической депрессии», которая может принести с собой дожди и похолодание. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«В предстоящие выходные на северо-западе европейской части России будет господствовать антициклон, а центральная и южная часть региона окажутся во власти обширной циклонической депрессии, местами провоцирующей осадки и ограничивающей дневной прогрев», — приводит сообщение центра агентство городских новостей «Москва».

Синоптики предупреждают жителей столицы, что в субботу могут пройти дожди. А в воскресенье ожидается туман.

Добавим, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что первый мокрый снег может выпасть в столице уже в пятницу или субботу.