Шредер возглавил совет директоров «Роснефти»

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер сообщил о том, что он был избран на пост председателя совета директоров российской нефтегазовой компании «Роснефть».

«Я использую накопленный в политической и корпоративной сферах опыт для того, чтобы помочь этой компании», — отметил Шредер в своем обращении к акционерам «Роснефти».

Напомним, ранее стало известно о том, что российская нефтегазовая компания «Роснефть» рассматривает возможность строительства газопровода на территории Иракского Курдистана.