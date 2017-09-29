Путин отправил в отставку губернатора Красноярского края

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Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, сообщает пресс-служба Кремля. Врио главы региона назначен Александр Усс.

Напомним, 27 сентября Толоконский на закрытом совещании в правительстве заявил о своей отставке.

«Я ухожу. И даже уезжаю», — сказал он, подчеркнув, что «не бросал никогда начатые дела». «Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление», — добавил политик. Он также отметил, что «бывает вспыльчив, но работал с любовью всегда».