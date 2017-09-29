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«Убирайтесь вон с Украины!» — Кто причислил этнических венгров, болгар и румын к «сепаратистам»
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    «Убирайтесь вон с Украины!» — Кто причислил этнических венгров, болгар и румын к «сепаратистам»

    16:32  29 Сентября 2017  /обновлено: 16:35  29 Сентября 2017
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    Убирайтесь вон с Украины! — Кто причислил этнических венгров, болгар и румын к «сепаратистам»

    Активисты сразу трех крупнейших украинских националистических организаций обратились к Верховной раде и правительству Владимира Гройсмана с требованием «воспрепятствовать распространению на западе Украины сепаратистских настроений» и «не допустить создания в этих регионах широкой автономии».

    Радикалы в лице запрещенных в РФ экстремистских организаций «Правый сектор», «Тризуб Степана Бандеры» и общества «Просвита» разработали совместный документ, в случае принятия которого официальный Киев фактически поставит крест на децентрализации Закарпатской и Черновицкой областей, а лидеров местных венгерской, румынской, молдавской, болгарской и греческой общин позволит на несколько лет засадить за решетку по обвинению в подрыве украинской государственности. По некоторым данным, соответствующий указ готов одобрить лично президент Украины Петр Порошенко. Правозащитники, в том числе международные, подвергли эту идею резкой критике, назвав ее «бредом». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

    Фактически поводом для брожения умов в среде украинских ультраправых послужила реакция европейской общественности на подписанный Петром Порошенко закон «Об образовании», запрещающий использование в средней и старшей школе языков национальных меньшинств. Под давлением нескольких государств ЕС Киев был вынужден направить этот закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, что сильно разозлило националистов.

    «Мы попытались защитить свой язык от чуждого влияния, и для этого нам не нужно разрешение Европы, — сказал корреспонденту ФАН член инициативной группы, куратор политических проектов «Правого сектора»1 Виталий Тымко. — Наше предложение, от которого не откажутся ни народные депутаты, ни кабмин, усиливает действие «образовательного» нововведения. Мы заставим этнические группы говорить исключительно по-украински. Кому не нравится — пусть убираются вон с Украины!»

    Убирайтесь вон с Украины! — Кто причислил этнических венгров, болгар и румын к «сепаратистам»

    Согласно предложенному радикалами плану, до конца нынешнего года в населенных пунктах Закарпатской и Черновицкой областей должны быть демонтированы таблички с названиями улиц на венгерском и румынском языках, а с административных зданий сняты флаги соседних государств. Помимо прочего, эфир местных радиостанций и телевизионных каналов будет исключительно украиноязычным.

    «Речь, конечно, не идет об этнических культурных центрах, — оговаривается Тымко. — Там они (представители диаспор — прим. ФАН) могут говорить хоть по-турецки».

    Кстати, эти настроения действительно в определенной степени разделяет и украинский президент. Так, выступая накануне в преддверии Дня учителя, Порошенко посетовал, что многие школьники в Западной Украине «не владеют мовой».

    «Это позор, когда выпускники, не желая сдавать экзамены в вузы на родине, уезжают, скажем, в Венгрию или Румынию, поскольку по-венгерски и по-румынски они говорят идеально, — сказал, в частности, Порошенко. — Из-за влияния соседей наша страна теряет свой генофонд: из граждан делают сепаратистов».

    Убирайтесь вон с Украины! — Кто причислил этнических венгров, болгар и румын к «сепаратистам»

    «Я бы не стал говорить о какой-либо глобальной проблеме сепаратизма в данном контексте, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей куратор правозащитной организации Human Rights Action Андерс Берг. — Но около трети жителей указанных областей имеют на руках венгерские и румынские паспорта, а на вопрос, действительно ли их города и села являются украинскими, утвердительно отвечает не более 10-15% жителей».

    Любопытно, что в 2014 и 2016 годах премьер Венгрии Виктор Орбан предлагал создать в Закарпатье так называемую «Мадьярскую автономию», а в начале нынешнего года официальный Бухарест выступил с подобной инициативой для этнических румын Черновцов.

    «Сейчас главная задача истинных патриотов Украины — подавить в зародыше любое проявление несогласия с ценностями майдана, — говорится в заявлении запрещенной в РФ националистической организации «Тризуб Степана Бандеры». — Нельзя позволить сделать из Западной Украины второй Донбасс или Крым. Мы отстоим свои интересы, даже если придется выселить за пределы нашей родины десятки тысяч несогласных».

    В качестве подтверждения серьезности своих намерений «истинные патриоты» на соответствующих форумах призвали бойкотировать попытки диаспор отстоять право на самоопределение и децентрализацию. Лозунгом сегодняшних дней для радикалов стал вариант избитой речевки неонацистов: «Чемодан, вокзал, Москва!». Правда, вместо российской столицы теперь упоминаются Будапешт, Бухарест и София.

    Хватит ли у действующей украинской власти мудрости не поддаться на подобные провокации, не знает никто.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Леонид Андросов
    #украина #порошенко #национализм #закон об образовании
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