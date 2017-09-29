Дамаск: за два дня «подземной» войны в Джобаре погибло более ста бойцов САА

В Избранное

Дамаск, 29 сентября. Боевики «Файлак ар-Рахман» в пригородах Дамаска продолжают взрывать здания, занятые правительственными войсками.

Военные источники в Дамаске сообщают, что в результате столкновений с боевиками «Файлак ар-Рахман» (ранее группировка была связанна с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой1») в пригородах Айн-Тарма и Джобар за двое суток погибло 134 военнослужащих Сирийской арабской армии.

Исламисты имитируют отступление и заманивают армейцев в заминированные здания. Накануне в результате одного подрыва погибли не менее 45 бойцов Республиканской гвардии Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.