Коалиция во главе с США заявила об уничтожении трех главарей ИГ в Сирии
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Вашингтон, 29 сентября. Три высокопоставленных главаря террористической группировки ИГ1 уничтожены в результате авиаударов коалиции во главе с США 12-14 сентября.
Как говорится в заявлении коалиции, «коалиционные авиаудары 12–14 сентября уничтожили трех высокопоставленных главарей около Аль-Маядина, Сирия».
Напомним, ранее МИД Сирии призвал Совбез ООН принять меры против действий возглавляемой США международной коалиции, чтобы прекратить «варварские преступления».
«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
1 Организация запрещена на территории РФ.