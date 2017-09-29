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Пятилетний мальчик спасся от побоев отчима в продуктовом магазине в Чите
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    Пятилетний мальчик спасся от побоев отчима в продуктовом магазине в Чите

    16:21  29 Сентября 2017
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    Пятилетний мальчик спасся от побоев отчима в продуктовом магазине в Чите

    Чита, 29 сентября. Побои отчима вынудили пятилетнего мальчика искать убежища в продуктовом магазине, сотрудники лавки обратились в полицию, говорится в сообщении прокуратуры Забайкальского края. 

    Пятилетний ребенок в Чите терпел побои со стороны своего отчима, когда мать уходила на работу. Малыш не рассказывал о наказаниях родным, но признался полиции, что отчим ставил коленями на рис, бил шнуром от телефонной зарядки, стегал ремнем, а также наносил удары кулаками.

    По словам спикера из региональной прокуратуры, родные мальчика убеждали его мать бросить сожителя, поскольку он грубо обращаля с ребенком. Силовики возбудили уголовное дело, пишет «Свободная пресса»

    Автор: Ирина Селезнева
    #чп #чита
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