Пятилетний мальчик спасся от побоев отчима в продуктовом магазине в Чите

В Избранное

Чита, 29 сентября. Побои отчима вынудили пятилетнего мальчика искать убежища в продуктовом магазине, сотрудники лавки обратились в полицию, говорится в сообщении прокуратуры Забайкальского края.

Пятилетний ребенок в Чите терпел побои со стороны своего отчима, когда мать уходила на работу. Малыш не рассказывал о наказаниях родным, но признался полиции, что отчим ставил коленями на рис, бил шнуром от телефонной зарядки, стегал ремнем, а также наносил удары кулаками.

По словам спикера из региональной прокуратуры, родные мальчика убеждали его мать бросить сожителя, поскольку он грубо обращаля с ребенком. Силовики возбудили уголовное дело, пишет «Свободная пресса».