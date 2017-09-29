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Москва, 29 сентября. Генеральному директору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу предъявлено обвинение в мошенничестве, заявил его адвокат Михаил Воронин.

«Допрос идет, — цитирует ТАСС Воронина, — обвинение предъявлено обоим фигурантам дела — Кочневу и Пантелеевой (главный бухгалтер «ВИМ-Авиа». — Прим. ФАН)».

Десятки тысяч авиапассажиров не могут вернуться домой из-за ситуации с компанией «ВИМ-Авиа». Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта России Максиму Соколову и отправил два самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия» в Анталию на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа».