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Новости Сирии
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Общество
Гендиректора «ВИМ-Авиа» обвинили в мошенничестве — адвокат
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    Гендиректора «ВИМ-Авиа» обвинили в мошенничестве — адвокат

    16:09  29 Сентября 2017
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    Гендиректора «ВИМ-Авиа» обвинили в мошенничестве — адвокат

    Москва, 29 сентября. Генеральному директору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу предъявлено обвинение в мошенничестве, заявил его адвокат Михаил Воронин.

    «Допрос идет, — цитирует ТАСС Воронина, — обвинение предъявлено обоим фигурантам дела — Кочневу и Пантелеевой (главный бухгалтер «ВИМ-Авиа». — Прим. ФАН)».

    Десятки тысяч авиапассажиров не могут вернуться домой из-за ситуации с компанией «ВИМ-Авиа». Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта России Максиму Соколову и отправил два самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия» в Анталию на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа».

    Гендиректора «ВИМ-Авиа» обвинили в мошенничестве — адвокат

    Автор: Катерина Тимошенская
    #мошенничество #обвинение #вим-авиа #гендиректор
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