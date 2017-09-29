Зенитчики на полигоне «Капустин Яр» испытали ракетную систему «Тор-МУ»

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Астрахань, 29 сентября. На полигоне «Капустин Яр» зенитчики Южного военного округа провели учения по уничтожению условного противника в небе.

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области зенитчики из Волгограда провели ракетные пуски из системы «Тор-МУ», в масштабных учениях по уничтожению воздушных целей приняли участие свыше 200 военнослужащих.

Зенитчики отработали обнаружение, слежение и уничтожение вертолетов и самолетов условного противника на дистанции до 12 километров, пишет «Свободная пресса». В качестве «вражеской» авиации использовались беспилотные летательные аппараты.