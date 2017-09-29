В ситуации с Хмельницким было что-то весьма неординарное: инструктор о крушении L-39 на Украине

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В окрестностях украинского города Хмельницкий потерпел крушение учебный самолет L-39, оба пилота погибли, сообщил начальник командования ВВС Украины Роман Юрчило. Скорее всего, летчики пытались спасти воздушное судно, но неудачно приземлились, высказал мнение летчик-инструктор 1 класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

По данным командования ВВС Украины, катастрофа произошла около 12.20, когда учебно-боевой самолет L-39 выполнял тренировочный полет в районе населенного пункта Староконстантинов.

«В результате этой катастрофы два пилота погибли. На место происшествия выехала комиссия командования воздушных сил, также там работают спасательные службы и правоохранительные органы. Это учебные полеты авиации, которые проводились сегодня в соответствии с планом мероприятий летной выучки. Такие полеты проходят почти ежедневно», — подчеркнул Юрчило.

В настоящее время на месте происшествия работают представители военной части, которая расквартирована в Староконстантинове Хмельницкой области. Причины крушения сейчас устанавливаются.

«В этой ситуации сложно сказать что-то конкретное, причин крушения воздушного судна может быть много. Но можно предположить, что, скорее всего, произошел отказ двигателя, и пилот-курсант на пару с инструктором пытались спасти самолет. Они могли присмотреть достаточно ровную площадку для посадки, но ошиблись, ведь это сверху все кажется ровным и гладким, но чем ближе к земле, тем заметнее становятся неровности поверхности. Вот они и «закопались», — предполагает Красноперов.

При этом собеседник ФАН был искренне удивлен тем, что катастрофа вообще стала возможной, так как чехословацкий «Альбатрос» является одним из самых надежных учебно-тренировочных самолетов мира.

«У самолета один двигатель, очень хороший планер, простейшие элементы управления и антикавитационная система перекачки топлива. Самолет в принципе был сконструирован так, чтобы прощать все, даже самые ужасные ошибки во время пилотирования. Я когда еще служил в ВВС, лично видел, как у одного из L-39 произошла поломка шасси, и курсант умудрился посадить самолет на брюхо. И ничего, все выжили. Значит, в ситуации с Хмельницким было что-то весьма неординарное, весьма необычное. Посмотрим, надо дождаться результатов экспертизы», — заключил летчик-инструктор.

В командовании ВВС Украины напоминают, что Староконстантинове базируется 7-я бригада тактической авиации имени Петра Франко. На вооружение части находятся тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, Су-24МР, а также L-39.

Aero L-39 Albatros — модель чехословацкого учебно-боевого самолета 1968 года выпуска. Самолет являлся основным тренировочным воздушным судном стран-участниц Организации Варшавского договора.