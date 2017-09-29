МИД РФ рассказал, зачем США обвиняют Россию в поставках оружия талибам
Москва, 29 сентября. МИД РФ прокомментировал заявления США о поставках вооружений запрещенной в России террористической группировке «Талибан»1.
В сообщении дипломатического ведомства отмечается, что тема мифической помощи РФ талибам не подкрепляется никакими доказательствами.
В МИД РФ напомнили, что глава НАТО Йенс Столтенберг публично заявил о том, что у альянса нет подтверждений этим обвинениям.
«В этой связи считаем тем более неуместными любые намеки на последствия помощи террористам», — отмечается в заявлении ведомства.
Кроме того, у представителей МИД РФ возникло устойчивое впечатление, что США пытается оклеветать Россию, чтобы отвлечь внимание общественности от ошибок, допущенных Вашингтоном во время пребывания в Афганистане.
1 Организация запрещена на территории РФ.