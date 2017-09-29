МИД РФ рассказал, зачем США обвиняют Россию в поставках оружия талибам

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Москва, 29 сентября. МИД РФ прокомментировал заявления США о поставках вооружений запрещенной в России террористической группировке «Талибан»1.

В сообщении дипломатического ведомства отмечается, что тема мифической помощи РФ талибам не подкрепляется никакими доказательствами.

В МИД РФ напомнили, что глава НАТО Йенс Столтенберг публично заявил о том, что у альянса нет подтверждений этим обвинениям.

«В этой связи считаем тем более неуместными любые намеки на последствия помощи террористам», — отмечается в заявлении ведомства.

Кроме того, у представителей МИД РФ возникло устойчивое впечатление, что США пытается оклеветать Россию, чтобы отвлечь внимание общественности от ошибок, допущенных Вашингтоном во время пребывания в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.