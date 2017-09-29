Росавиация: Турецкая и греческая авиакомпании помогут вывезти клиентов «ВИМ-Авиа»

В Избранное

Москва, 29 сентября. Турецкая Atlasglobal и греческая Ellinair помогут вывезти пассажиров российской компании «ВИМ-Авиа». Об этом журналистам рассказал советник главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Сергей Извольский.

«Сегодня из Салоников в Москву греческая авиакомпания Ellinair вернет чартерных пассажиров «ВИМ-Авиа», из Анатальи турецкая авиакомпания Atlasglobal вернет пассажиров в город Самару», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее стало известно о том, что компания S7 Airlines поможет организовать несколько чартерных рейсов для вывоза из Турции клиентов «ВИМ-Авиа».