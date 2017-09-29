Переговоры дипломатов КНДР и России в Москве длились более четырех часов

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Москва, 29 сентября. Встреча дипломатов КНДР и России в Москве длилась более четырех часов.

Представители КНДР и России на переговорах обсуждали урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Консультации проходили в Москве, в особняке российского министерства иностранных дел. Встреча дипломатов длилась более четыре часов, передает «Интерфакс».

На переговорах Россия представлял посол по особым поручениям Олег Бурмистров, а КНДР — глава отдела американских отношений дипломатического ведомства Чо Сон Ху.

Официальный представитель дипломатического ведомства КНДР прибыл в Москву 26 сентября.