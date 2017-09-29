Лавров: Москва не приемлет попытки обвинить РФ в происходящем в США
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Москва, 29 сентября. Россия не приемлет попытки Вашингтона обвинить Москву во всех негативных явлениях, которые происходят в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с американкими экспертами.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился с американскими экспертами и руководителем «Центра национального интереса» Дмитрием Саймсом. В ходе беседы он подчеркнул, что попытки обвинить Москву во внутриполитической дикуссии в США, неприемлемы.
«Попытки внедрить в этудискуссию обвинения России во всем, что происходит негативного в США, мы не приемлем», — сказал высокопоставленный дипломат.