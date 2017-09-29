Китайские физики провели первую в мире межконтинентальную «телепортацию»

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Москва, 29 сентября. Физики из Китая и Австрии осуществили первую в истории межконтинентальную «телепортацию» частиц и сеанс конференц-связи при помощи первого квантового спутника.

Как рассказали в пресс-служба Китайской академии наук, спустя год после запуска первого квантового спутника связи «Мо-Цзы» ученые смогли значительно продвинуться на пути создания «квантового интернета». Проведенные опыты позволили улучшить качество связи в 20 раз по сравнению с оптоволокном, передает РИА Новости.

Сегодня системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, России, Китае, США. Данная технология интересна в том числе и тем, что полностью исключает возможность незаметной прослушки.

Ранее попытки расширить существующие внутри стран сети до международного и межконтинентального уровней предпринимались только посредством оптоволокна и были безуспешными, так как свет быстро угасает. Это стало толчком к созданию квантовых спутников, первый из которых создали и вывели на орбиту китайцы в 2016 году.

Но только сейчас спутник впервые был использован для практических целей. Через него провели первый в истории защищенный сеанс квантовой видеосвязи Чуньли Бай, президент КАН, и Антон Цейлингер, руководитель Академии наук Австрии.

В «телепортации» частиц через спутник была задействована и наземная квантовая сеть. В результате квантовая связь между Пекином и Веной, где работают руководители академий наук, стала возможной.

В ближайшем будущем, как отмечает пресс-служба КАН, китайские ученые намерены провести аналогичные опыты с коллегами из России, Сингапура, Италии и Германии.