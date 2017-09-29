Песков прокомментировал сообщения о вручении верительных грамот новым послом США

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Москва, 29 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать сроки вручения верительных грамот новым послом США преждевременно.

«Сначала он должен прилететь в Москву», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя сообщения о СМИ о том, что Джон Хантсман якобы примет участие в торжественной церемонии вручения верительных грамот в Кремле 3 октября.

Как сообщалось ранее, на пост посла США в России американский сенат утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана. Его кандидатура была выдвинута выдвинута президентом Дональдом Трампом.

Экс-посол США в России Джон Теффт накануне, 28 сентября, покинул Москву и заявил, что уходит на пенсию.