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Депутат Верховной рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что реализация минских соглашений приведет к распаду украинского государства. В связи с этим он назвал «Минск-2» самой большой угрозой Украине после продолжающейся гражданской войны в Донбассе.

«Я переживаю, что нерешительность, мягкотелость нашего политического руководства может привести, например, к имплементации минских договоренностей. Это — одна из самых больших угроз для существования государства, кроме войны, кроме непосредственно военных действий. Сделать все, что предусмотрено минскими соглашениями, все эти особые статусы и так далее — значит заложить мину, которая разорвет государство», — суммирует свою позицию экс-глава «Правого сектора»1.

Известный украинский политолог Михаил Павлив указывает на то, что, открыто критикуя минские соглашения, Ярош выражает позицию, маргинальную даже для киевских руководителей. И уж точно он выражает точку зрения, не свойственную большинству простых украинских граждан.

«Позиция Яроша не воспринимается и не поддерживается большинством граждан Украины. Данные соцопросов совершенно очевидно указывают на то, три четверти украинцев являются сторонниками идеи мира и как можно более скорого. Они также преимущественно уверены, что этот мир должен быть достигнут с помощью переговоров. У большинства граждан есть понимание того, что минские соглашения — это универсальный и на сегодняшний день практически уже безальтернативный путь к достижению мира на востоке страны», — заявил Павлив в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Украинцы не разделяют неприязнь Яроша к «Минску-2» по одной простой причине. Она совершенно практична. Отказ от минских соглашений сейчас будет равносилен превращению Украины в страну-изгой.

«Позиция Яроша — это позиция изоляциониста. Минские соглашения сейчас признаются всем мировым сообществом. Отказаться от них, значит, порвать с этим сообществом», — поясняет политолог.

Потому, резюмирует Павлив, требуя год за годом отказаться от «Минска-2», Дмитрий Ярош выражает лишь позицию правого украинского истеблишмента.

«Это слова представителя правого истеблишмента адресованные к правому же электорату. Это их отдельная история. В реальности правый электорат никогда не был особенно силен на Украине. Наблюдаемое нами сейчас торжество правого дискурса — искусственно. Оно вызвано тем, что подавляющее большинство украинских избирателей падки на пропаганду и руководствуются в своем выборе эмоциями, а не здравым смыслом. Тем не менее еще раз повторю: социология год за годом показывает, что три четверти украинцев считают достижение мира главной задачей, стоящей перед правительством страны. Львиная доля их считает, что этот мир должен быть достигнут мирным путем через реализацию минских соглашений. Число же слушателей Яроша никогда не превышало одну десятую от всего населения Украины. Не превышает оно эту цифру и сейчас», — подводит итог Михаил Павлив.

1 Организация запрещена на территории РФ.