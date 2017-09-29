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Новости Сирии
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Глава ДНР считает, что более трети пленных ополченцев погибли в застенках СБУ
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    Глава ДНР считает, что более трети пленных ополченцев погибли в застенках СБУ

    15:56  29 Сентября 2017
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    Глава ДНР считает, что более трети пленных ополченцев погибли в застенках СБУ

    Донецк, 29 сентября. Власти Украины намерено затягивают процесс обмена пленными в Донбассе, так как более 30% пленных сторонников Донецкой народной республики уже нет в живых. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

    По его словам, Киев не обладает тем количеством пленных, о которых заявляет. Захарченко уверен, что в случае обмена по формуле «всех на всех» выяснится, что более трети пленных уже нет в живых.

    «Если менять «всех на всех», то раскроются те преступления, которые они совершили против наших военнослужащих и политических заключенных. Я уверен, что 30% из списка, который есть, уже не находятся на том свете», — сказал Захарченко.

    Ранее в ДНР заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом по формуле «всех на всех», однако для этого необходимо, чтобы власти Украины включили в списки 58 сторонников республики, передает «Газета.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #захарченко #пленные
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