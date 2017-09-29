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Экономика
Российские компании увеличивают штаты и размеры премирования
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    Российские компании увеличивают штаты и размеры премирования

    15:32  29 Сентября 2017
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    Российские компании увеличивают штаты и размеры премирования

    Москва, 29 сентября. Ряд российских компаний в текущем году планируют увеличить штат. Об этом говорится в общеиндустриальном обзоре заработных плат и компенсаций EY.

    Сообщается, что около 28% организаций решили увеличить число сотрудников в среднем на 14%. Это более чем в два раза превышает планы по увольнениям — 13% организаций решили сократить до 10% своего штата.

    Российские компании увеличивают штаты и размеры премирования

    Положительная динамика на рынке занятости объясняется улучшением ситуации в экономике. Наиболее востребованными профессиями стали IT-специалисты и менеджеры по продажам. Также в обзоре говорится о планах компаний повысить размер премий.

    Премии топ-менеджерам, к примеру, вырастут с 33% от годовой зарплаты до 36%, премии среднего управленческого звена — с 25% до 27%, специалистов — с 19 до 22%, пишет газета «Известия».

    Автор: Геннадий Плющев
    #премии #компании #штат #увеличение
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